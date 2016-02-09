Хранилище для отработавшего топлива ЧАЭС могут запустить в ІV квартале

Государственная инспекция ядерного регулирования ожидает введения в эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива "сухого типа" (ХОЯТ-2) в Чернобыльской зоне отчуждения в четвертом квартале 2016 года.

Об этом в ходе заседания коллегии Госатомрегулирования сообщил директор департамента по вопросам ядерных установок Борис Столярчук.

«Поскольку работы идут очень активно, есть уверенность, что ввод в эксплуатацию можно ожидать в четвертом квартале этого года», - сказал он.

При этом Столярчук добавил, что в 2016 году ведомство планирует продолжить рассмотрение рабочей документации, участие в приемочных испытаниях и рассмотрение заявления на получение отдельного разрешения на ввод в эксплуатацию ХОЯТ-2.

Ранее сообщалось, что работы по данному проекту ведет американская компания Holtec International. Хранилище отработавшего ядерного топлива – 2 необходимо для завершения вывода из эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС.

Как сообщал УНИАН, проект строительства хранилища отработавшего ядерного топлива был начат в 2000 году и приостановлен в 2003 году из-за строительных ошибок. Первоначально объем работ оценивался примерно в 190 млн евро, затем цена выросла до 255 млн евро.

В июле 2015 года главный инженер проекта Андрей Савин сообщил, что первые испытания сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2), в котором предполагается хранение до 100 лет топлива с первых трех блоков Чернобыльской атомной электростанции, начнутся в середине 2017 года.

По его словам, основные строительные работы на объекте закончатся в июне 2016 года. А чтобы перевезти все отработавшее ядерное топливо с первых трех блоков Чернобыльской АЭС, потребуется около 9 лет.