Госатомрегулирования не разрешила строительство совместного с РФ завода по производству ядерного топлива

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не удовлетворило поданное два года назад заявление предприятия «Завод по производству ядерного топлива» на проведение работ по сооружению завода.

Об этом сообщил на заседании коллегии ГИЯРУ директор департамента по вопросам ядерных установок Борис Столярчук.

«На протяжении 2015 года работы вообще не проводились, эксплуатирующая организация не предоставляла нам никаких документов. Поэтому поданное два года назад заявление на строительство и эксплуатацию нами не было удовлетворено в связи с отсутствием оснований для рассмотрения и выдачи лицензии», - сказал он.

По словам Столярчука, заявление было отклонено недавно, потому что согласно закону Украины о разрешительной деятельности рассматривать и принимать решение по таким вопросам можно на протяжении не более двух лет.

В свою очередь заместитель директора этого департамента Александр Григораш рассказал, что основное условие выдачи лицензии – это согласование ГИЯРУ предварительного отчета по анализу безопасности и утверждение Кабинетом министров проекта этой ядерной установки.

«Предварительный отчет по анализу безопасности был нами согласован еще в декабре 2013 года, а проект и по сей день не утвержден. Поэтому у нас не было оснований для дальнейшего рассмотрения этого заявления, и мы вернули его назад», - отметил Григораш.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и российская компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ». Акционеры совместного предприятия до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл. Эти средства были необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области.

Общая стоимость завода оценивалась в 1,679 млрд грн. Планировалось, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году. Однако сам проект был раскритикован на экспертном уровне, и работы по нему так и не были начаты.

20 октября 2015 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина выйдет из совместного с Россией проекта строительства завода по производству ядерного топлива.