Цены нефти возобновили резкое падение

Нефть марки Brent подешевела почти на 8 процентов до 30 долларов 32 центов за баррель.

Поводом для очередного падения стали новые неблагоприятные для производителей нефти прогнозы. В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства содержится информация о неожиданном росте производства нефти в январе странами-членами ОПЕК и рекордных запасах нефти в хранилищах по всему миру, пишет Радио Свобода.

Одновременно Кувейт и Иран объявили о намерении увеличить производство углеводородного сырья в этом году. Учитывая негативные для цен нефти тенденции, специалисты Международного энергетического агентства снизили 37 долларов 52 центов за баррель среднегодовой прогноз цены нефти марки Brent. Это почти на 3 доллара ниже их прогноза, сделанного месяцем раньше.

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В ближайшем будущем нефть может подешеветь до 20 долларов за баррель, предсказывает все больше число аналитиков. Респектабельный инвестиционный банк Goldman Sachs выступил во вторник с предупреждением о том, что цены нефти могут упасть даже ниже этого уровня, если будут переполнены хранилища нефти.