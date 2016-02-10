Иран заявил о готовности к диалогу с Саудовской Аравией по нефти

Иран готов обсуждать с Саудовской Аравией ситуацию на международных нефтяных рынках, заявил министр нефти Ирана Биджан Зангане, пишет Прайм.

"Мы поддерживаем любую форму диалога и сотрудничества с государствами-членами ОПЕК, в том числе с Саудовской Аравией", - приводит заявление Зангане иранский телеканал Press TV.

Министр добавил, что некоторые страны Персидского залива заявили о стремлении к экономической выгоде, поддерживая снижение цен, однако, по его словам, "то, чего они хотят добиться, вовсе не ради экономической выгоды".

"Если бы здесь была крепкая политическая воля, цена на нефть сбалансировалась бы всего за одну неделю", - считает Зангане.

С начала лета 2014 года к концу 2015 года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году уже опускались ниже 30 долларов. Фундаментально спад объясняется высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе, в том числе из-за ситуации в Китае. Однако столь глубокое падение эксперты все чаще стали увязывать с финансовыми факторами, включая укрепление доллара. В прогнозах же они в целом едины — низкие нефтяные цены надолго.

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Отношения между Ираном и Саудовской Аравией обострились после того, как 2 января саудовское МВД объявило о казни 47 человек, включая известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Сообщение о его казни вызвало негодование шиитских политических и религиозных деятелей и вылилось в массовые протесты и нападения на представительства Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде, после чего Эр-Рияд объявил о разрыве дипотношений с Тегераном. Из солидарности с Эр-Риядом — одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.