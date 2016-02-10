Нефть после резкого падения развернулась к росту благодаря комментариям Ирана

Цены на нефть растут после резкого падения во вторник, так как Иран сообщил, что готов к сотрудничеству с Саудовской Аравией.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,54 до $30,86 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,50 до $28,44. Во вторник нефть Brent подешевела на 7,8 процента, а WTI - на 5,9 процента, передает Рейтер.

Поддержку ценам дало заявление министра нефтяной промышленности Ирана, что его страна готова к переговорам с Саудовской Аравией о текущей ситуации на мировом рынке нефти.

По мнению Международного энергетического агентства (IEA), избыток нефти на мировом рынке сохранится весь 2016 год, так как добыча в США снижается медленно, а ОПЕК вряд ли договорится с другими производителями нефти о сокращении добычи.

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Управление энергетической информации США снизило прогноз роста мирового потребления нефти в этом году, а по расчетам крупного трейдера Vitol, рост спроса замедлится почти в два раза по сравнению с прошлым годом до 0,8-1,0 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,4 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе повышения на 3,6 миллиона баррелей.