"Нафтогаз" хочет переложить ответственность за стратегический запас на поставщиков

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает изменить порядок формирования стратегических запасов газа, переложив ответственность за формирование таких запасов на поставщиков.

Об этом говорится в сообщении компании.

Объем стратегического запаса, по предложению НАК, должен быть сформирован на основе анализа Министерства энергетики и угольной промышленности с учетом рисков прерывания поставок.

«Действующий механизм формирования и использования страхового запаса отстает от развития рынка газа особенно после принятия закона «О рынке природного газа, - говорится в сообщении. - Существующие нормативные акты позволяют использовать страховой запас как инструмент безопасности более целенаправленно на случай неожиданных прерываний поставок».

Причем, как подчеркнули в компании, речь идет о запасе топлива для защищенных пользователей, а именно - для населения, теплокоммунэнерго и социально значимых объектов.

«Нафтогаз» считает, что ответственность за создание страхового запаса теперь может быть возложена на поставщиков, а объем необходимого запаса должен быть рассчитан Минэнергоугля на базе анализа существующих рисков прерывания поставок», - отмечается в сообщении НАК.

Одновременно «Нафтогаз» обратил внимание на финансовые риски поставок и транспортировки топлива. «Действующая модель отношений на рынке газа создает значительные финансовые риски для компании «Укртрансгаз». Риски связаны с ведением основной деятельности оператора украинской ГТС, а именно - с транспортировкой топлива, - подчеркнули в «Нафтогазе». - Такие риски должны адекватно покрываться финансовым обеспечением заказчиков услуг транспортировки. А размер покрытия должен быть адекватен риску работы с каждым заказчиком. В этой связи необходимо структурировать субъекты хозяйствования по уровню рисковости. Иными словами, требования к финансовому покрытию для добывающей компании со стабильным показателем добычи или к промпредприятию со стабильно работающим производством не могут быть такими же, как к компании, в которой отсутствуют какие-либо активы».

Исходя из этого, «Нафтогаз» предложил внести изменения в ряд законодательных актов, включая Кодекс газотранспортной системы. Изменения, как ожидается, будут обсуждаться с субъектами рынка.

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