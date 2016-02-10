Глава "Роснефти" допустил падение цен на нефть до $10

Финансовые игроки на нефтяном рынке готовы тестировать любые уровни цен, вплоть до 10 долларов за баррель, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Надо признать, что мы недооценили тот факт, что финансовые участники рынка не знают ограничений в решении своих чисто финансовых задач и готовы тестировать любые ценовые уровни — 27 долларов в январе, например, и вплоть до 10 долларов за баррель", — сказал он на конференции IP Week 2016, передает РИА Новости.

С начала лета 2014 года к концу 2015 года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году уже опускались ниже 30 долларов.

Фундаментально спад объясняется высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе, в том числе из-за ситуации в Китае.

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Однако столь глубокое падение эксперты все чаще стали увязывать с финансовыми факторами, включая укрепление доллара. В прогнозах же они в целом едины — низкие нефтяные цены надолго.