ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) улучшила свой прогноз по мировому спросу на нефть в 2016 году на 40 тысяч баррелей в день - до 94,21 миллиона баррелей в день, сообщает Прайм со ссылкой на январский доклад организации.

В 2015 году, по прогнозу организации, спрос на нефть вырос на 1,54 миллиона баррелей в день - до 92,96 миллиона баррелей против 92,92 миллиона баррелей в день в предыдущем прогнозе. Таким образом, рост спроса на "черное золото" в текущем году может составить 1,25 миллиона баррелей в день.

Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам экспертов организации, в 2016 году вырастет на 1,8 миллиона баррелей в день - до 31,6 миллиона баррелей в день (показатель остался без изменений по сравнению с январским докладом). В 2015 году спрос на нефть ОПЕК составил, по данным организации, 29,8 миллиона баррелей в день.

Поставки нефти из стран, не входящих в организацию, по мнению аналитиков ОПЕК, в 2015 году выросли на 1,32 миллиона баррелей в день - до 56,99 миллиона баррелей в день. Показатель вырос по сравнению с январским прогнозом на 0,12 миллиона баррелей в день, чему способствовал пересмотр данных за четвертый квартал в странах ОЭСР, в развивающихся странах и государствах бывшего СССР.

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При этом ОПЕК пересмотрела в сторону повышения прогнозы по добыче из стран, не являющихся членами ОПЕК, в 2016 году. Теперь показатель снизится на 0,7 миллиона баррелей в день - до 56,28 миллиона баррелей (рост на 0,08 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим прогнозом). "Это связано главным образом с объявленным сокращением капвложений на 2016 год со стороны международных нефтяных компаний, снижением числа активных буровых установок в США и Канаде, а также сильным ежегодным снижением (добычи - ред.) на зрелых месторождениях", - отмечают эксперты ОПЕК.

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По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в январе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,03 миллиона баррелей в день - до 95,64 миллиона баррелей. Добыча в странах, не входящих в ОПЕК, при этом сократилась на 0,1 миллиона баррелей в день, в странах ОПЕК, наоборот, наблюдался рост на 0,13 миллиона баррелей в день.