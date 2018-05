ExxonMobil и British Petroleum закончили судебный спор длиной 80 лет

ExxonMobil и BP договорились снять запрет на использование названия Esso для сети заправок Exxon, который действовал в нескольких штатах США с 1937 года, сообщает Slon.ru.

"Соглашение зафиксировал Федеральный суд Миссури. Компании урегулировали спор после того, как в декабре прошлого года ExxonMobil в суде попросила отменить запрет использовать марку Esso в 15 штатах. Речь идет о Колорадо, Иллинойсе, Индиане, Айове, Канзасе, Мичигане, Миннесоте. Миссури, Монтане, Небраске, Северной и Южной Дакоте, Оклахоме, Висконсине и Вайоминге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале XX века продукцию под маркой Esso начала продавать компания Jersey Standard (сменила название на Exxon Corporation в 1972 году), которая в 1911 году образовалась в результате разделения Standard Oil на несколько небольших фирм.

Другая выделившаяся из Standard Oil компания – Standard of Indiana – использовала похожий по звучанию бренд S.O. Цветовая гамма обеих марок совпадала, при разбирательствах суд принял сторону Standard of Indiana.

Затем Standard of Indiana сменила название на Amoco, и в конце 1990-х годов стала частью BP. В исследовании ExxonMobil, результаты которого компания представила при обращении ​в суд, ни у одного из 400 респондентов не возникло ассоциаций между Esso и BP. Exxon и Mobil (также была выделена из Standard Oil) договорились о слиянии в 1998 году.