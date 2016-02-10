"Энергорынок" взял кредит у "Ощадбанка" на 1,3 миллиарда

Государственное предприятие "Энергорынок", оператор оптового рынка электроэнергии Украины, по результатам проведения открытого тендера выбрало государственный "Ощадбанк" для привлечения кредитов на общую сумму 1,3 миллиарда гривень.

Как говорится в сообщении предприятия, размещенном на сайте "Государственные закупки", договор между сторонами был подписан 27 января.

Согласно сообщению, "Энергорынок" привлек кредит на 800 миллионов гривень и 5 займов на сумму 100 миллионов гривень каждый. Средства госпредприятие привлекло сроком на 1 год. Ставка за пользование средствами "Ощадбанка" установлена в пределах 23,5-24,5%.

Также сообщается, что в тендере принимал участие "Первый украинский международный банк" (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову), который проиграл торги, предложив ставку по кредиту в размере 35%.

Читайте также "Энергорынок" одолжил 700 миллионов гривень на закупку угля

Как сообщал УНИАН, "Энергорынок" в январе-сентябре 2015 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 79 раз – до 2,256 миллиарда гривень с 0,029 миллиарда гривень.

Читайте также"Энергорынок" хочет привлечь кредиты на 1,1 миллиарда гривень

Справка УНИАН. Госпредприятие "Энергорынок" выполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.