Госпредприятия энергетики за год увеличили прибыль на 16 миллиардов

Крупные госпредприятия энергетического и нефтегазового сектора Украины за 2015 год увеличили чистую прибыль на 16 миллиардов гривень, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.

"Если посмотреть ключевые предприятия, которые так или иначе на протяжении года были под управлением министерства: "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Укртранснафта" и "Центрэнерго", о котором так много говорится, то только эти предприятия увеличили чистую прибыль за 2015 год на 16 миллиардов гривень", - сказал Демчишин.

По его словам, эти средства частично будут направлены на инвестиционные программы госкомпаний, но большая часть прибыли будет уплачена в госбюджет в виде дивидендов.

"Минфину это существенная поддержка", - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что при правильном управлении государственные компании энергетического сектора могут быть прибыльными.

"Мы всегда говорили, что государственные предприятия убыточные. Хочу вас заверить, давайте смотреть отчетность 2015 года. Вы будете удивлены", - сказал Демчишин, обращаясь к депутатам.

Читайте такжеУкраина хочет экспортировать электроэнергию в Беларусь, Молдову и Литву

Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года Министерство экономического развития и торговли сообщило, что убыток ТОП-100 государственных компаний в январе-июне 2015 года сократился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,8 миллиарда гривень.

По информации министерства, такой результат был достигнут благодаря улучшению показателей деятельности национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" – за 6 месяцев 2015 года компания снизила уровень убыточности в 7 раз – до 4,5 миллиарда гривень, в том числе благодаря повышению тарифов для населения и промышленности, которое состоялось в рамках перехода к рыночным ценам на природный газ.

Читайте такжеПотребление угля в Украине в 2015 году сократилось на треть

При этом совокупный чистый доход госкомпаний из списка ТОП-100 за указанный период вырос на 37,4% – до 160 миллиардов гривень.