Нефть дешевеет на рекордных данных о запасах в США

Нефтяные фьючерсы в четверг, 11 февраля, демонстрируют отрицательную динамику на фоне публикации данных от Министерства энергетики США по недельным коммерческим запасам нефти в стране.

Запасы "черного золота" на крупнейшем в США терминале в Кушинге достигли исторического максимума.

По данных торгов, утром стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь сорта Brent опускалась на 0,62% - до отметки в $30,66 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI снижались на 1,58%, до $27,02 за баррель. Ранее топливо марки WTI опускалось в ходе торгов ниже отметки в $27 за бочку, впервые с сентября 2003 года - до $26,73, пишет Прайм.

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Вчера управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за прошедшую неделю, завершившуюся 5 февраля, снизились на 0,8 млн баррелей, или на 0,1% - до 502 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 3,55 млн баррелей.

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Участники нефтяных торгов отрицательно отреагировали на информацию по запасам на терминале в Кушинге (США). Согласно отчету, показатель вырос на 0,5 млн баррелей - до 64,7 млн баррелей. Это является рекордно высоким уровнем в истории.