Южно-Украинская АЭС подключила к сети блок №2

Южно-Украинская АЭС сегодня, 11 февраля, подключила к энергосети страны блок №2, который был выведен в ремонт 10 февраля, сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом».

«11 февраля 2016 года в 6:51 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после проведения текущего ремонта. Продолжается нагрузка энергоблока согласно диспетчерскому заданию», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 11 февраля из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины в ремонте находится один блок (№1) Запорожской АЭС, где проходят 55-е сутки капитального планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 765 МВт, для Ривненской АЭС – 2 445 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 700 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 850 МВт.

Балансовые ограничения для АЭС по состоянию на 6:00 11 февраля 2016 года составляют 815 МВт. С балансовыми ограничениями работают: Запорожская АЭС – блок №5 (94%), блок №6 (93%), Ривненская АЭС – блок №3 (68%), Южно-Украинская АЭС – блок №1 (94%), Хмельницкая АЭС – блок №2 (86%).

В госкомпании отмечают, что из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 18,8 млн кВт-ч электроэнергии.

«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы», - говорится в сообщении «Энергоатома».

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.