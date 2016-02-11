Цены на нефть в течение нескольких дней могут упасть до $25 за баррель - Reuters

Цены на нефть в течение нескольких дней могут упасть до $25 за баррель или ниже, передает Reuters со ссылкой на технических аналитиков.

В среду, 10 февраля, американский нефтяной эталон WTI завершил торги на отметке $27,45, примерно на $1 выше отмеченного в январе 12-летнего минимума, а европейский эталон Brent закончил день на уровне $30,84 за баррель, более чем на $3 выше 12-летнего минимума $27,10, достигнутого 20 января. В четверг фьючерсы на оба эталона снижаются.

Читайте такжеГлава "Роснефти" допустил падение цен на нефть до $10При продолжении снижения котировок WTI, они могут достичь отмеченной в сентябре 2003 года отметки $26,65 и найдут поддержку на уровне $25,04, который был зафиксирован в апреле 2003 года, считает технический аналитик Informa Global Markets в Нью-Йорке Мэтью Сферро.

"Исходя из типичных колебаний, я бы сказал, консервативный прогноз таков, что это произойдет в течение пары недель. Но это может случиться и через несколько дней, смотря как быстро будет развиваться ситуация", - сказал он.

Аналитики отмечают, что позиция WTI слабее, чем у Brent, из-за рекордных запасов нефти на терминале в американском городе Кушинг, откуда осуществляются поставки WTI.

Brent может приблизиться к отметке $25, если она пройдет минимальный уровень 26 января $29,27 и минимальный уровень 20 января $27,10, сказал Сферро. Следующей целью Brent в таком случае будет цена $24,36, согласно техническому анализу.

Если цена WTI вернется к росту, то для привлечения покупателей ей нужно будет преодолеть сопротивление на уровне $29,35, сказал технический аналитик forex.com в Лондоне Фавад Разакзада.

"Однако решительное падение ниже $27,50 может открыть путь к следующему психологическому уровню $25", - добавил он.