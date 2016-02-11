Борьба за рынок: Иран впервые за десять лет увеличил скидку на нефть для Азии

Иран предложил своим азиатским покупателям дополнительную скидку на нефть, впервые за десять лет, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в иранской компании.

Как отмечает агентство, ценовая политика Ирана с 2006 года заключается в следовании за Саудовской Аравией. Скидка саудовской государственной компании Saudi Arabian Oil Co. для потребителей региона в начале февраля составила 2,4 доллара за баррель.

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Исходя из структуры ценообразования предыдущего квартала, рынок ожидал, что скидка иранской государственной нефтегазовой компании National Iranian Oil Co составит 2,5 доллара за баррель, что на 0,1 доллара ниже цены Саудовской Аравии. Но иранская компания, по данным источника, предлагает скидку на мартовские поставки нефти в Азию в 2,6 доллара за баррель, передает Прайм.

Делая такое предложение, Иран пытается захватить долю рынка после снятия международных санкций.

"Видимо, это является частью стратегии Ирана по возвращению своей доли на рынке. Стране необходимо восстановить значительную часть своей доли, прежде чем начать переговоры с Саудовской Аравией и ОПЕК", - сказал агентству сырьевой аналитик Hyundai Futures Уилл Юнь.