Крымчане надеются получить третью нитку энергомоста от оккупантов из РФ в апреле

Оккупационная крымская власть надеется и рассчитывает, что третью нитку российского энергомоста запустят в апреле, а четвертую – в мае. Об этом заявил глава "Крымэнерго" Виктор Плакида, передают "РИА Новости".

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Плакида утверждает, что на сегодня дефицит электроэнергии в жилом секторе Крыма составляет около 114 мегаватт, который еще возрастает на 160 мегаватт при похолодании. По его словам, для работы на полную мощность предприятий необходимо 100-150 мегаватт.

"Мы 24 апреля по плану, по поручению, по предположению, по прогнозу должны получить еще один дополнительный переток мощности из Таманского полуострова в размере 230 мегаватт. Это значительно облегчит ситуацию с регулированием подачи напряжения населению", — сказал Плакида.

Глава "Крымэнерго" надеется, что четвертую и последнюю ветку, согласно проекту энергомоста, запустят к 25 мая: "Получив дополнительно количество в размере 430 мегаватт, мы, я думаю, в принципе приблизимся к норме обеспечения электрической энергией наших жителей".

Как сообщалось, 22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области в аннексированный Россией Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. На полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин, прибывший вечером 2 декабря в Крым, принял участие в церемонии запуска первой нитки энергомоста из Кубани в Крым.