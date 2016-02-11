Генпрокуратура проводит обыски в четырех филиалах "Укргазвыдобування"

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в четырех филиалах крупнейшей украинской газодобывающей компании "Укргазвыдобування", сообщает пресс-служба госкомпании.

"Укргазвыдобування" сообщает, что на четырех филиалах компании сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины проводится обыск. При этом руководству "Укргазвыдобування" о проведении указанных обысков Генеральной прокуратурой Украины не сообщалось", - сказано в сообщении компании.

Согласно информации, поступившей из филиалов, обыски проводятся на основании постановлений Печерского районного суда Киева от 28.01.2016 года, а предметом обысков является изъятие документов о взаимоотношениях "Укргазвыдобування" с предприятиями-контрагентами по поставкам оборудования в течение 2014-2015 годов.

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"Предоставление дополнительной информации, а также юридического заключения о действиях Генеральной прокуратуры Украины в настоящее время невозможно в связи с ограничением коммуникации с руководителями филиалов, на которых проводятся оперативные действия (запрет общения, в том числе в телефонном режиме)", - уточняют в пресс-службе.

При этом сообщается, что руководство "Укргазвыдобування" поставило перед филиалами задачу неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства Украины при проведении обысков.

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Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.