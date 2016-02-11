Украина планирует в следующем отопительном сезоне обойтись без российского газа

Украина планирует завершить этот отопительный сезон без закупки российского газа, а также имеет шансы и в следующем отопительном сезоне обойтись без импорта российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: "Даже не "можем" (завершать отопительный сезон без российского газа - УНИАН), а пройдем. Обязательно. Не нужно (покупать российский газ - УНИАН)”.

При этом Демчишин отметил, что в следующем отопительном сезоне есть большие шансы обойтись без российского газа.

"Очень большие шансы, что также, возможно, не придется (закупать газ в РФ - УНИАН)", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее Демчишин сообщил, что Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики топлива.

В январе текущего года Демчишин сообщил, что стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром" за свое топливо.

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В 2015 году Украина удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив его закупку из Российской Федерации в 2,3 раза - до 6,1 миллиарда кубометров с 14,5 миллиарда кубометров годом ранее, что является историческим минимумом.