"Газпром" хочет поставлять газ Украине ещё минимум три года - СМИ

"Газпром" рассчитывает еще как минимум в течение трех лет экспортировать газ в Украину, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Газовый холдинг хочет поставлять Киеву объем газа, сопоставимый с 41% потребностей Украины за прошлый, 2015 год, как минимум до 2018 года", - говорится в сообщении.

В ноябре 2015 года "Нафтогаз отказался от внесения предоплаты за газ, в связи с чем "Газпром" прекратил поставки "голубого топлива" Украине.

Отмечается, что в бюджете российской газовой корпорации учитывается несколько сценариев с ежегодными объемами поставок газа в Украину: 8,8 миллиарда, 10 миллиардов и 14,1 миллиарда кубометров в год.

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Непубличный бюджет компании также учитывает вариант снижения цены на газ до среднеевропейского уровня, что на 15% ниже нынешней контрактной цены для Украины.

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10 января 2016 года премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что Украина отказывается покупать у России газ по цене 212,23 доллара за тысячу кубометров, поскольку европейский газ намного дешевле российского.