Нефть развернулась к росту на заявлениях министра ОАЭ

Мировые цены на нефть в ходе торгов пятницы растут более чем на 5% на фоне заявлений министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сохейля бен Мухаммед аль-Мазруи о том, что ОПЕК готова сократить добычу нефти, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:00 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,74% - до 31,80 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 5,63% - до 27,69 доллара за баррель.

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Министр энергетики ОАЭ Сохейль бен Мухаммед аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК готова сократить добычу нефти и собирается обсудить это с другими экспортерами. Он также добавил, что низкая стоимость нефти уже вынудила производителей пойти на некоторые сокращения, которые помогут восстановить баланс на рынке.

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Подобные заявления вернули положительную динамику на рынок нефти, однако аналитики скептически восприняли эти слова. По их мнению, шансы договориться остаются очень низкими, и переизбыток на рынке будет сохраняться.