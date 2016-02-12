США обвинили Россию в хакерских атаках на украинскую энергосистему - СМИ

Заместитель министра энергетики США Элизабет Шервуд-Рэндалл в своей презентации на встрече с представителями энергетической отрасли заявила, что за кибернападениями на объекты украинской энергетики стоят российские хакеры, передает американский телеканал CNN.

"Россия стояла за декабрьскими кибератаками на энергосистему Украины, которые вызвали широкое отключение электроэнергии", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно данным CNN, пресс-секретарь Шервуд-Рэндалл не смогла предоставить подробную информацию о презентации и отказалась от дальнейших комментариев. Остальные американские должностные лица, присутствовавшие на брифинге, заявили, что предоставленная информация является недостаточно убедительной, и что американское правительство не готово приписать России кибернападения на украинские облэнерго.

Ранее представители ФБР, Госдепартамента США, Министерства внутренней безопасности и Министерства энергетики США посетили Украину для исследования серии кибератак на украинские облэнерго, вследствие которых 103 украинских города и населенных пункта остались без электроэнергии.

Согласно сообщению, в ходе нападения хакеры использовали более вредоносную программу, чем вирус BlackEnergy, на который ранее ссылались украинские IT-специалисты в ходе расследования.

"Правительственные и частные американские исследователи не верят, что BlackEnergy был тем самым вредоносным ПО, которое причинило ущерб. Вместо того, они приводят другое более разрушительное вредоносное программное обеспечение", - сообщает CNN.

Читайте такжеReuters узнало подробности кибератаки на украинские облэнерго

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года украинское предприятие "Прикарпатьеоблэнерго" сообщило о том, что хакеры совершили нападение на его компьютерную систему, вследствие чего около 700 тысяч жителей Ивано-Франковской области остались без электроэнергии. Служба безопасности Украины 28 декабря заявила, что попытку поражения компьютерной сети объектов энергетического комплекса предприняли российские спецслужбы.

Согласно данным Госспецсвязи, помимо "Прикарпатьеоблэнерго", кибернападениям подверглись также "Киевоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго" и "Харьковоблэнерго".

Служба безопасности Украины 28 декабря заявила, что попытку поражения компьютерной сети объектов энергетического комплекса предприняли российские спецслужбы.

16 января 2016 года IT-специалисты аэропорта "Борисполь" обнаружили признаки хакерского проникновения в информационные системы аэропорта с использованием того же вируса, что и в случае нападений на объекты энергетического комплекса.

20 января национальная энергетическая компания "Укрэнерго" проинформировала команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA при Госспецсвязи об очередной хакерской атаке, в ходе которой злоумышленники от имени "Укрэнерго" присылали на электронные адреса предприятий электроэнергетики зараженный вирусом файл.