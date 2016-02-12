Глава "Укрэнерго" уволил своего зама Касича - фигуранта "трансформаторного дела"

Исполняющий обязанности главы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук уволил с должности первого заместителя директора по оперативному управлению Юрия Касича, который до назначения на эту должность являлся руководителем госкомпании.

Как сообщается на сайте "Укрэнерго", соответствующее решение закреплено приказом от 9 февраля.

"Уволен: Касич Юрий Петрович, первый заместитель директора по оперативному управлению ОЭС Украины государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", - говорится на сайте компании.

Читайте такжеСкандальные трансформаторы: Яценюк поручил проверить закупки "Укрэнерго"

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2015 года Служба безопасности Украины заблокировала тендер львовского подразделения госкомпании "Укрэнерго" на закупку трансформаторов, стоимость которых была завышена на 40%.

14 июля 2015 года Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании "Укрэнерго" инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 миллиарда гривень.

Представляя инвестпрограмму, генеральный директор "Укрэнерго" Юрий Касич сообщил, что часть средств пойдет на закупку трансформаторов.

После утверждения инвестпрограммы "Укрэнерго" объявило тендер на закупку трансформаторов. По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие "Запорожтрансформатор", подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

Читайте такжеЗавод Григоришина предложил "Укрэнерго" лучшую цену на поставку скандальных трансформаторов

После ряда скандалов СМИ и заявлений чиновников, 8 февраля тендер на закупку трансформаторов все же состоялся. При этом в нем принимало участие несколько европейских и корейских производителей. В результате "Запорожтрансформатор" предложил наименьшую цену 928,59 миллиона гривень. Ранее в компании ожидали, что стоимость трансформаторов составит около 2 миллиарда .

Как отметил Ковальчук, в случае экономии 1 миллиарда гривень компания намерена направить эти средства на дополнительную модернизацию трансформаторного оборудования либо же на выполнение инвестиционной программы 2016 года, которая не в полном объеме была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Читайте такжеАМКУ приостановил тендер "Укрэнерго" по закупке трансформаторов

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2015 году "Укрэнерго" получило 5,327 млрд грн дохода от передачи электроэнергии, что на 73% больше, чем в 2014 году.

"Запорожтрансформатор" входит в группу "Энергетический стандарт" Константина Григоришина и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.