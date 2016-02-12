Яценюк заявил, что Украина пройдет зиму без прямого импорта российского газа

Украина впервые за свою историю пройдет зиму без необходимости закупать газ у России, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Впервые за всю историю Украины мы пройдем зиму без российского газа", - сказал глава правительства на встрече с представителями дипломатического корпуса.

По его словам, это стало возможным благодаря сотрудничеству Украины со странами Европейского Союза, западными партнерами, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком и другими международными организациями.

"Это является реальной реформой и реальным шагом к тому, чтобы Украина диверсифицировала поставки природного газа… Мы добились реальной диверсификации и энергетической независимости для страны", - подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2015 года Украина прекратила закупку газа у России. По данным госкомпании "Укртрансгаз", Украина в 2015 году удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации - до 6,1 миллиарда кубометров, что является историческим минимумом для Украины. В 2014 году закупки газа составляли 19,6 миллиарда кубометров.

11 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина планирует завершить этот отопительный сезон без закупки российского газа, а также имеет шансы и в следующем отопительном сезоне обойтись без импорта российского газа.

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Украина в 2016 году планирует сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 миллиардов кубометров с 16,4 миллиарда кубометров и осуществлять закупки преимущественно по реверсной схеме в странах Евросоюза.