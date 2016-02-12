"Укрнафта" призывает Госгеонедр восстановить действие лицензий на месторождения

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» призывает Государственную службу геологии и недр восстановить действие трех спецразрешений на пользование недрами для возобновления добычи нефти и газа, а также просит правительство вмешаться в происходящий процесс, сообщает пресс-служба компании. Приостановка Госгеонедрами трех спецразрешений "Укрнафты" уже привела к прекращению газоснабжения в ряде населенных пунктов Днепропетровской области.

«Укрнафта» при активной поддержке профсоюзов уже осуществляет мероприятия по судебной защите своих прав. Компания обратилась к Государственной службе геологии и недр Украины с просьбой об отмене этого решения, а также к правительству с просьбой вмешаться в происходящее», - заявили в компании.

Согласно сообщению, «Укрнафта» вынуждена прекратить добычу нефти и газа на Юрьевском, Голубовском и Лопушнянском месторождениях в связи с отзывом лицензий Государственной службой геологии и недр 29 января текущего года.

При этом в компании подчеркнули, что решение вышеупомянутого ведомства противоречит интересам государства, поскольку это приведет к недополучению более 35 млн грн налогов ежегодно, потере рабочих мест и стагнации украинской нефтедобывающей отрасли в целом. Также это ставит под удар энергетическую независимость страны и как следствие - коснется граждан, так как часть добываемого газа на этих месторождениях идет на нужды местного населения, общественных организаций и прочее.

В сообщении приводятся слова председателя правления «Укрнафты» Марка Роллинса, который сообщил, что вынужденное решение по прекращению добычи на трех месторождениях является беспрецедентным для компании и может повлечь за собой необратимые последствия.

«Прекращение добычи повлечет необратимые последствия - значительные расходы на финансирование мероприятий по консервации скважин, а возможно - повлечет их физическую ликвидацию, а также рекультивацию земель, возникновение рисков экологического характера, нарушение условий разработки месторождений углеводородов и прочее», - отметил Роллинс.

В сообщении отмечается, что с приходом нового руководства в IV квартале 2015 года компания полностью погасила текущие обязательства, связанные с добычей углеводородов на этих месторождениях.

Вместе с тем пресс-служба сообщает, что сегодня работа «Укрнафты» дает ежемесячно около 125 тыс. тонн нефти, 11 тыс. тонн сжиженного газа, 110 млн куб. природного газа. «Приостановление всех лицензий, как этого требуют отдельные политики и чиновники, приведет к ежемесячным масштабным потерям государства, поскольку ни одна другая компания не имеет прав на разработку этих месторождений. «Укрнафта» является собственником скважин, инфраструктуры на этих месторождениях, включая права на пользование землей», - подытожили в компании.

Ранее сообщалось, что глава правления компании Марк Роллинс во исполнение требования Госгеонедр от 29 января 2016 года подписал приказ о приостановке в период с 6 по 10 февраля эксплуатации скважин Голубовского, Юрьевского и Лопушнянского месторождений. Приостановка Государственной службой геологии и недр Украины действия трех специальных разрешений на пользование недрами для компании "Укрнафта" привела к прекращению 11 февраля газоснабжения в ряде населенных пунктов Днепропетровской области.

По информации НАК «Нафтогаз Украины» (принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты»), четырем населенным пунктам области (3 451 абонентов) прекращены поставки газа. Восстановление поставок займет около 72 часов.

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2015 года акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса, однако контракт с ним наблюдательный совет «Укрнафты» подписал только в конце сентября.

Уже в октябре «Укрнафта» сообщила, что полностью выплатила государству дивиденды за 2014 год и уплатила текущие налоги.

В начале декабря набсовет «Укрнафты» полностью сменил состав правления. Вместе с тем, в декабре глава «Укрнафты» представил план развития компании, указав в нем необходимость погашения долга НАК «Нафтогаз Украины» перед «Укрнафтой» в размере 50 млрд грн.

Также Роллинс заявил, что планы по лишению «Укрнафты» лицензий приведут к остановке добычи нефти в Украине и полностью погубят компанию, в которой работают более 27 тыс. человек.

Глава "Укрнафты" подчеркнул, что проблемы компании следует решать комплексно. В частности, НАК "Нафтогаз Украины" должен погасить долги перед "Укрнафтой", а последняя тогда будет в состоянии погасить налоговую задолженность.

Предшественник Роллинса Питер Ванхеке неоднократно обвинял руководство «Нафтогаза Украины» в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб. м газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

В 2015 году «Укрнафта» сократила добычу нефти и газового конденсата на 11,5% по сравнению с 2014 годом - до 1,671 млн тонн, а также уменьшила добычу природного газа на 13,5% - до 1,5 млрд куб. м.

«Укрнафта» также является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.