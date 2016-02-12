Bloomberg: Пока Украина ищет другие варианты, "Газпром" не планирует прекращать экспорт

Об этом пишет Елена Мазнева в статье "Пока Украина ищет другие варианты, Газпром не планирует прекращать экспорт", опубликованной Bloomberg.

Хотя правительство в Киеве обещает сократить энергетическую зависимость от своего бывшего союзника, московский Газпром в 2018 году планирует поставить Украине эквивалент 41% прошлогоднего спроса, согласно его внутреннему бюджету, утвержденному в декабре.

Украина прекратила импорт газа из России три месяца назад, заявив, что он стоит дороже, чем поставки из Европейского Союза. На фоне ценовых разногласий и застоя в экономике, объемы продаж Газпрома за последние десять лет упали на 90%, но в прошлом году они по-прежнему составляли $ 1,7 млрд.

"Разумеется, существует определенный скептицизм", - сказал Сийбрен де Йонг, аналитик энергетической безопасности в Центре стратегических исследований (Гаага). "Украина прошла долгий путь, пытаясь снизить зависимость от импорта российского газа, но пока она еще не полностью свободна от России".

"Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" отказались от комментариев.

Контролируемая государством российская компания планирует поставлять в Украину от 8,8 до 14,1 млрд кубометров газа в год до 2018 года, по сравнению с объемом продаж в 6,1 млрд кубометров в прошлом году. Компания предусмотрела в бюджете несколько сценариев экспорта, в том числе один, отражающий среднюю цену в Европе, которая в этом году может быть на 15 процентов ниже, чем привязанная к нефти цена в контракте "Нафтогаза".

"Нафтогаз" и "Газпром" подал иски против друг друга в международный арбитраж, требуя почти $ 26 млрд и $ 32 млрд, согласно контрактам на поставки и транзит газа до 2019 года.

Украинские власти заявляют, что страна сделает все возможное, чтобы справиться без поставок Газпрома, если не будет достигнуто соглашение о справедливых ценах. Вероятно, страна надеется совсем не покупать российский газ в этом году, отмечает аналитик Renaissance Capital Ильдар Давлетшин.

Европейские поставщики, в том числе RWE AG, Engie SA и Statoil ASA, заполнили оставленный пробел, когда Газпром впервые сократил поставки в Украину в 2014 году, после свержения поддерживаемого Кремлем Виктора Януковича. По крайней мере, часть топлива заменила российский газ, сообщили в Газпроме. Арбитражное решение по контракту с Нафтогазом ожидается не раньше, чем в середине года.