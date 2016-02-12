Суд ЕС рассмотрит жалобу "Роснефти" на санкции 23 февраля

Общий Суд Европейского Союза рассмотрит жалобу российской нефтяной компании «Роснефть» на санкции, введенные Советом ЕС в связи с ситуацией в Украине, 23 февраля.

Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Суда.

"Для того, чтобы продемонстрировать осуждение действий, которые были осуществлены Россией в Украине, Совет принял ряд правил и решений, которые вводят меры против российских компаний, запрещая представителям ЕС быть привлеченным к деятельности, которая была бы связана с использованием российской нефти. Эти меры были оспорены рядом компаний, вошедших в список, включая «Роснефть», в Суде (Т-715/14)", - отмечается в сообщении.

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Одновременно «Роснефть» обжаловала меры Великобритании, которые были направлены на исполнение решения ЕС.