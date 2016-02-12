Суд ЕС рассмотрит жалобу "Роснефти" на санкции 23 февраля
Одновременно «Роснефть» обжаловала меры Великобритании, которые были направлены на исполнение решения ЕС.
Общий Суд Европейского Союза рассмотрит жалобу российской нефтяной компании «Роснефть» на санкции, введенные Советом ЕС в связи с ситуацией в Украине, 23 февраля.
Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Суда.
"Для того, чтобы продемонстрировать осуждение действий, которые были осуществлены Россией в Украине, Совет принял ряд правил и решений, которые вводят меры против российских компаний, запрещая представителям ЕС быть привлеченным к деятельности, которая была бы связана с использованием российской нефти. Эти меры были оспорены рядом компаний, вошедших в список, включая «Роснефть», в Суде (Т-715/14)", - отмечается в сообщении.
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Одновременно «Роснефть» обжаловала меры Великобритании, которые были направлены на исполнение решения ЕС.