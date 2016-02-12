Цены на нефть ускорили рост: WTI подорожала более чем на 10%

Мировые цены на нефть в ходе торгов пятницы ускорили рост, нефть марки WTI дорожает более чем на 10%, нивелируя потери предыдущих торговых сессий, из-за сообщений о возможном сокращении производства со стороны крупнейших мировых поставщиков "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на вечер стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 7,52% - до 32,41 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,8% - до 29,02 доллара за баррель, пишет Прайм.

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Министр энергетики ОАЭ сказал в четверг вечером, что члены ОПЕК готовы к сотрудничеству по возможному сокращению производства. Венесуэла, между тем, предложила ОПЕК и не входящими в ОПЕК странам заморозить уровень добычи на текущем уровне.

"Комментарии министра нефти ОАЭ подталкивают цены вверх ... но мы все находимся в состоянии долгосрочного спада", - цитирует издание The Week мнение старшего экономиста по вопросам энергетики в ABN Amro в Амстердаме Ханса ван Клеефа.