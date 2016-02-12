Трудовой коллектив "Укрнафты" призывает депутатов от "Самопомичи" не нарушать работу компании

Трудовой коллектив крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании «Укрнафта» призывает депутатов от фракции «Самопомич» Викторию Войцицкую и Андрея Журжия, которые инициировали остановку трех спецразрешений компании на пользование недрами, не нарушать стабильную работу «Укрнафты» и вместе с менеджментом и властями способствовать сохранению деятельности предприятия.

Об этом говорится в открытом письме коллектива публичного акционерного общества «Укрнафта», по мнению которого остановка действия лицензий приведет к скорой остановке компании.

«Остановка Госгеонедрами спецразрешений «Укрнафты» сегодня - завтра приведет к остановке работы подразделений общества, простою производственных бригад, невыплате заработных плат, сокращениям и т.д.», - отмечают работники.

При этом они сообщили, что в дальнейшем нарушение деятельности компании может привести к безработице в некоторых регионах, где нефтедобывающая отрасль является единственным работодателем.

«Известно ли вам, что в отдельных регионах Украины нефтегазодобывающие подразделения «Укрнафты» - это единственный работодатель, и другой работы люди не имеют (разве что «заработки» за рубежом). Уважаемые народные депутаты, вы готовы взять на себя ответственность за работников общества и их семьи?» - спрашивает коллектив «Укрнафты».

«Вы горды тем, что инициировали лишение «Укрнафты» специальных разрешений на пользование недрами, а осознаете ли вы последствия, к которым такие инициативы приведут», - подчеркнули работники.

В письме сообщается, что в СМИ, интернет-сети постоянно публикуются комментарии упомянутых депутатов об «Укрнафте», а также письма и обращения в правоохранительные, контролирующие органы с требованиями принять меры по обществу для влияния на действия его руководителей.

«Обращаем ваше внимание, что любые негативные последствия для ПАО «Укрнафта» от принятия таких мер это, в первую очередь, последствия для его работников. ПАО «Укрнафта» - это не топ-менеджеры, с которыми вы ведете «ожесточенную» борьбу, это тысячный трудовой коллектив. Вы боретесь не с «олигархами», а с работниками - обычными людьми, из которых состоит компания», - говорится в письме.

Как отмечает коллектив «Укрнафты», стабильная и эффективная работа по добыче энергоносителей является важной составляющей энергонезависимости Украины, которая подвергается опасности в случае остановки деятельности компании.

«Готовы ли вы в разгар отопительного сезона, в условиях сложного, «депрессивного» состояния экономики предложить государству альтернативные варианты замены ресурсов, которые добывает «Укрнафта»? Очевидно, что нет. Следует признать - это невозможно», - подчеркнули в коллективе.

При этом в письме сообщается, что вопросы, которые возникают относительно деятельности общества, не беспочвенны. Проблемы с управлением есть, и их необходимо решить как можно быстрее, но не путем остановки хозяйственной деятельности «Укрнафты». Как отмечает коллектив, из-за неумения государства и НАК «Нафтогаз Украины» эффективно осуществлять управление корпоративными правами, непонятной, бессмысленной политики центральных органов, исполнительной власти к субъектам крупного бизнеса, направленной не на создание прозрачных и привлекательных условий для его ведения, а на перераспределение собственности, из-за амбиций отдельных лиц «Укрнафта» вскоре может стать историей.

«Украинская пословица гласит: «Не учись ломать, а учись строить». Надеемся, что, отбросив эмоции, преодолев амбиции и собственные интересы, вы, народные депутаты Украины, органы государственной власти и топ-менеджмент общества, совместными усилиями найдете выход из этой сложной ситуации, не позволите уничтожить общество, сохраните его, а вместе с ним и его трудовой коллектив», - сказано в письме.

Ранее сообщалось, что глава правления компании «Укрнафта» Марк Роллинс во исполнение требования Госгеонедр от 29 января 2016 года подписал приказ о приостановке в период с 6 по 10 февраля эксплуатации скважин Голубовского, Юрьевского и Лопушнянского месторождений. Приостановка Государственной службой геологии и недр Украины действия трех специальных разрешений на пользование недрами для компании "Укрнафта" привела к прекращению 11 февраля газоснабжения в ряде населенных пунктов Днепропетровской области.

По информации НАК «Нафтогаз Украины» (принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты»), четырем населенным пунктам области (3 451 абонент) прекращены поставки газа. Возобновление поставок займет около трех суток.

Как сообщал УНИАН, на протяжении нескольких месяцев народный депутат Украины Виктория Войцицкая, а также исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Пасишник ведут целенаправленную информационную атаку на менеджмент компании «Укрнафта».

В начале февраля «Укрнафта» обвинила Пасишника в искажении фактов о деятельности компании, что дискредитирует как менеджмент «Укрнафты», так и менеджмент НАК «Нафтогаз Украины».

В свою очередь, Войцицкая неоднократно заявляла о необходимости уплатить «Укрнафтой» долг государству в размере 10 млрд грн, а также призывала возбудить уголовные дела против руководства компании. Кроме того, на основании ее данных Госгеонедр приостановила действие трех спецразрешений «Укрнафты» на пользование недрами.

При этом глава правления «Укрнафты» Марк Роллинс отмечает, что готов погасить существующую задолженность компании в размере 10 млрд грн перед государством, но лишь в случае решения вопроса погашения долга компанией «Нафтогаз Украины» перед «Укрнафтой» на сумму 50 млрд грн.

Предшественник Роллинса Питер Ванхеке неоднократно обвинял руководство «Нафтогаза Украины» в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб. м газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

В 2015 году «Укрнафта» сократила добычу нефти и газового конденсата на 11,5% по сравнению с 2014 годом - до 1,671 млн тонн, а также уменьшила добычу природного газа на 13,5% - до 1,5 млрд куб. м.

«Укрнафта» также является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.