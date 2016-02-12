Запорожская АЭС 15 февраля отключит на ремонт блок №2

Запорожская АЭС планирует 15 февраля отключить от энергосети страны блок №2 для проведения планового ремонта, который продлится до 28 мая 2016 года, сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом».

«В соответствии с плановой заявкой от 2 февраля 2016 года с 00:00 часов 15 февраля 2016 года планируется отключение от сети энергоблока №2 Запорожской АЭС для проведения планового среднего ремонта», - говорится в сообщении.

Длительность ремонта составит 104 дня.

Также сообщается, что по состоянию на 12 февраля на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 4 765 МВт. На энергоблоке №1 продолжается плановый капитальный ремонт.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.