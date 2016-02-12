Стоимость барреля Brent выросла на 10%

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднималась выше 35 долларов за баррель в начале февраля.

Ранее Еврокомиссия понизила оценку средней цены на нефть марки Brent в 2016 году более чем на треть - до 35,8 доллара за баррель. В осеннем докладе авторы доклада писали о 54,2 долларах за баррель, передает Русская служба ВВС.

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Прогноз на 2017 год также существенно снижен – до 42,5 доллара с 58,8 доллара за баррель.

В первых числах января нефтяные котировки начали расти, реагируя на дипломатический скандал между Ираном и Саудовской Аравией.

Однако уже со второй недели января оформился устойчивый тренд на понижение, чему поспособствовало формальное снятие санкций с Ирана и перспективы его возвращения на мировой нефтяной рынок.

В конце января - начале февраля эксперты сразу нескольких влиятельных финансовых организаций предсказали значительный рост нефтяных котировок уже в этом году, который может распространиться и на последующие годы.