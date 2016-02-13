Медведев заявляет, что "Северный поток-1" до сих пор загружен на 70%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины «политизируется», при том, что «Северный поток-1» до сих пор загружен на 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Медведев сказал на встрече с представителями деловых кругов России и Германии в рамках Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

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«Пример проекта, который важен и тем не менее политизируется, – это проект «Северный поток - 2». Я когда-то принимал участие в запуске «Северного потока–1». Первые две нитки сейчас работают с загрузкой более 70%. Главное, что они не несут никаких транзитных рисков. Сняли мы и все озабоченности, которые были связаны с экологической безопасностью. Этот проект повысил энергобезопасность Европы», - сказал он.

По его словам, сейчас на пороге «Северный поток–2», но, «к сожалению, как и во всяком крупном деле, некоторые государства пытаются этот проект искусственно политизировать, хотя мы видим заинтересованность во второй фазе проекта ряда стран».

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«Я недавно обсуждал этот вопрос и с премьером Финляндии, и с коллегами из правительства Австрии, с другими коллегами. Мы надеемся, что всё-таки решение по этому поводу будет принято, тем более что это выгодно и германскому бизнесу, и европейскому бизнесу в целом. Я уверен, что для присутствующих ответы на большинство вопросов сегодня очевидны», - сказал он.