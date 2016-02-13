Президент назвал "Северный поток-2" политическим проектом и призвал модернизировать украинскую ГТС

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что «Северный поток-2» является политическим проектом и призывает иностранных инвесторов модернизировать украинскую газо-транспортную систему (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в ходе президентских дебатов в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Мы приглашаем инвесторов в Украину модернизировать украинскую ГТС, сделайте Украину более сильной и мощной», - призвал он.

«Потому что «Северный поток-2» имеет только одну цель – политическую, сделать Европу более зависимой, сделать Украину, Польшу, Словакию и Хорватию и любую другую страну слабее», - заявил Порошенко.

«Если мы будем достаточно мощными, чтобы дать правильный ответ на «Северный поток-2» - это сделает Европу крепче», - отметил президент.