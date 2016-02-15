Иран возобновляет экспортные поставки нефти в Европу

Об этом в воскресенье, 14 февраля, заявил заместитель министра нефтяной промышленности Рокнеддин Джавади государственному информационному агентству IRNA, передает Deutsche Welle.

По словам чиновника, первая партия нефти объемом четыре миллиона баррелей отправится в Европу в ближайшие 24 часа.

Половину упомянутого объема приобрела французская энергокомпания Total, остальную нефть отправят двум компаниям из России и Испании. По словам иранского чиновника, российская компания доставит иранскую нефть на свой нефтеперерабатывающий завод в Румынии.

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Ранее иранский министр нефтяной промышленности Бижан Намдар Зангане назвал итальянские компании Eni и Saras "традиционными покупателями" и анонсировал предварительные соглашения. Сообщается также о подписании меморандума о взаимопонимании для расширения сотрудничества в нефтехимической отрасли на общую сумму в один миллиард евро.

Подписантами выступили дочернее предприятие крупнейшей государственной нефтехимической компании Ирана NPC и итальянская Maire Tecnimont Group, специализирующихся на оборудовании для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

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Кроме того, на прошлой неделе в Тегеране анонсировали интенсивные переговоры с немецким концерном BASF с целью привлечь 4 миллиарда евро инвестиций в иранскую нефтехимическую отрасль.

Ранее УНИАН сообщал, что первой западной компанией, которая начала загрузки иранской нефти для ее экспорта по морю в Европу, стал швейцарский сырьевой трейдер Glencore.