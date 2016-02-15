Нефть возобновила падение на новостях из Ирана

Мировые цены на нефть в понедельник вновь вернулись в "красную зону", теряя результаты пятничного роста на 9-12%, после появления сообщений о том, что первый после снятия санкций танкер с иранской нефтью направился в Европу, сообщает Прайм со ссылкой данные торгов.

По состоянию на 08:23 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,12% - до 33,31 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,39% - до 29,33 доллара за баррель.

В пятницу цены нефть выросли на 9-12% на ожиданиях сокращения производства со стороны крупнейших мировых поставщиков "черного золота", а также на данных по буровым установкам в США. Однако в понедельник опасения инвесторов по поводу переизбытка предложения на рынке вновь возобновились после появления новостей из Ирана.

Как сообщило агентство Bloomberg, судно компании Litasco, выполняющей все поставки группы ЛУКОЙЛ за пределами России, вышел из погрузочного терминала на острове Харк в Персидский залив. Согласно данным агентства, группа ЛУКОЙЛ и испанская компания Compania Espanola de Petroleos в прошлом месяце запланировали транспортировку нефти из Ирана в европейские порты.

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Агентство отмечает, что исходя из осадки судна, которое вмещает до миллиона баррелей, оно выходило из порта нагруженным. Кроме того, в ближайшие часы будут нагружены суда для французских, испанских и китайских компаний, заявил агентству представитель иранского нефтяного ведомства.

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"Иран собирается добавить масла в огонь на рынке", - сказал аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс (David Lennox).