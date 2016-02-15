Запорожская АЭС отключила от сети второй энергоблок для ремонта

Запорожская АЭС 15 февраля отключила от энергосети страны блок №2 для проведения планового ремонта, который продлится до 28 мая 2016 года, сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом".

"По состоянию на 15 февраля на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 3790 МВт", - говорится в сообщении.

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В "Энергоатоме" напомнили, что на энергоблоке №1 Запорожской АЭС продолжается плановый капитальный ремонт.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.