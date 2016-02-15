Украина за неделю отобрала из хранилищ более 300 миллионов кубометров газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 6 по 13 февраля сократились на 3%, или на 323 миллиона кубометров, - до 10,523 с 10,846 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании "Укртрансгаз".

По данным компании, среднесуточный объем отбора газа из подземных хранилищ увеличился до 41 миллиона кубометров с 37 миллионов кубометров.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики.

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В январе текущего года Демчишин сообщил, что стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром" за свое топливо.