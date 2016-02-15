"Энергоатом" в январе увеличил доход от реализации электроэнергии на 24%

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе 2016 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с январем 2015 года на 23,8% - до 3,960 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за прошедший месяц составили 1,410 миллиарда гривень (35,6%). Недоплата – 2,550 миллиарда гривень.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 11,762 миллиарда гривень.

Выработка электроэнергии компанией за январь текущего года уменьшилась по сравнению с январем 2015 года до 8,285 миллиарда кВт-ч с 8,736 миллиарда кВт-ч. В прошлом месяце доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики превысила 56,5%.

Читайте также"Энергоатом" в 2015 году увеличил доход от реализации электроэнергии на 42%Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2015 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 39,345 миллиарда гривень. В 2014 году доход компании вырос на 34,9% - до 27,794 миллиарда гривень.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.