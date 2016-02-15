Нефть WTI торгуется выше $30 за баррель

Стоимость нефти WTI в понедельник превысила 30 долларов за баррель, поднявшись до 30,08 доллара по мартовским фьючерсам, сообщает Прайм.

По данным торгов, на 13:03 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефть Brent росла на 0,90% - до 33,66 доллара за баррель.

Рост цен связан с надеждами, что ОПЕК все-таки сможет согласиться сократить производство, чтобы снизить избыток сырья на рынке. Этому способствуют заявления министра энергетики ОАЭ о том, что члены ОПЕК готовы к сотрудничеству по возможному сокращению производства. Венесуэла, между тем, предложила ОПЕК и не входящими в ОПЕК странам заморозить уровень добычи на текущем уровне.

Читайте такжеНефть возобновила падение на новостях из Ирана

"Некоторые трейдеры все еще думают о шансах на сокращение производства ОПЕК и России, и закрывают свои короткие позиции", - сказал агентству Рейтер нефтяной аналитик Landesbank Baden-Wuerttemberg Фрэнк Клампп (Frank Klumpp).

Читайте такжеИран возобновляет экспортные поставки нефти в Европу

Положительное влияние на стоимость нефти оказывают и данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Число буровых установок в США по итогам завершившейся 12 февраля рабочей недели сократилось на 30 единиц, или 5,2% и составило 541 единицу. В годовом выражении этот показатель снизился на 817 единиц, или на 60,1%.