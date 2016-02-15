Украина уже 80 дней не закупает российский газ

Украина с 1 по 14 февраля 2016 года импортировала с территории Европы 600 миллионов кубометров природного газа, что соответствует объемам поставок за аналогичный период прошлого года, сообщает госкомпания "Укртрансгаз".

По данным оператора ГТС Украины, с начала 2016 года из стран ЕС поступило 1,5 миллиарда кубометров природного газа, а с начала отопительного сезона (октябрь 2015 года) - 3,1 миллиарда кубометров.

Как отмечают в компании, больше всего газа поступало по словацкому газотранспортному коридору, через который со дня его запуска (сентябрь 2014 года) импортировано 14,3 миллиарда кубометров газа.

При этом в "Укртрансгазе" сообщили, что начиная с ноября 2015 года природный газ с территории РФ для нужд Украины не поступает уже восьмидесятый день.

"Покрытие потребностей отечественных потребителей в природном газе осуществляется за счет поступления в ГТС Украины голубого топлива с территории Европы, добывающих компаний и из подземных газовых хранилищ", - отметили в компании.

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Как сообщал УНИАН, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 6 по 13 февраля сократились на 3%, или на 323 миллиона кубометров, - до 10,523 с 10,846 миллиарда кубометров.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики.

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В январе текущего года Демчишин сообщил, что стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром" за свое топливо.