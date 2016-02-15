Первая зима без российского газа: "Укртрансгаз" запустил счетчик дней без топлива из РФ
На портале размещены часы, отсчитывающие дни, часы, минуты и секунды со времени прекращения ввоза голубого топлива из РФ.
Оператор ГТС Украины «Укртрансгаз» запустил счетчик, который считает количество дней, которые Украина прожила без российского газа, сообщается на сайте компании.
Счетчик "Наша первая зима без российского газа" был запущен в понедельник, 15 февраля, на 80-й день отказа от топлива из России.
На портале размещены часы, отсчитывающие дни, часы, минуты и секунды со времени прекращения ввоза голубого топлива из РФ. Надпись под ними гласит: «Не импортируем газ из России».
Напомним, 12 февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина впервые за свою историю пройдет зиму без необходимости закупать газ у России.
По его словам, это стало возможным благодаря сотрудничеству Украины со странами Европейского Союза, западными партнерами, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком и другими международными организациями.
Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2015 года Украина прекратила закупку газа у России. По данным госкомпании "Укртрансгаз", Украина в 2015 году удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации - до 6,1 миллиарда кубометров, что является историческим минимумом для Украины. В 2014 году закупки газа составляли 19,6 миллиарда кубометров.
11 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина планирует завершить этот отопительный сезон без закупки российского газа, а также имеет шансы и в следующем отопительном сезоне обойтись без импорта российского газа.
Украина в 2016 году планирует сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 миллиардов кубометров с 16,4 миллиарда кубометров и осуществлять закупки преимущественно по реверсной схеме в странах Евросоюза.