"Газпром" обвинил "Нафтогаз" в "несанкционированном оседании" газа на $6 миллионов

Российский монополист "Газпром" обвинил "Нафтогаз Украины" в "несанкционированном оседании" на территории Украины объемов газа на сумму 5,861 миллиона долларов.

Такое заявление "Газпром" направил в арбитраж в Стокгольме в рамках инициированного украинской стороной дела о пересмотре контракта на транзит газа, сообщает Прайм со ссылкой на отчет компании.

Согласно сообщению, "Газпром" ожидает вынесение решения арбитрами до конца января 2017 года.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» ожидает решения Стокгольмского арбитража по иску к российскому «Газпрому» в части пересмотра контракта на транзит российского газа через Украину в начале 2017 года.

«Газпром» до 9 октября 2016 года должен предоставить в Стокгольмский арбитраж ответ на исковые требования НАК «Нафтогаз Украины», которые украинская энергокомпания подала в 2015 году, стремясь внести изменения в газовые контракты от 2009 года.

В октябре 2014 года НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

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В июне 2014 года компания "Нафтогаз Украины" также подала иск к российскому газовому монополисту "Газпром" в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма. Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть - до 485 долларов за тысячу кубометров, в исковом заявлении "Нафтогаза" содержится требование к "Газпрому" вернуть 6 миллиардов долларов, которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с "Газпромом" от 2009 года.