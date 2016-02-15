Французская Engie подала иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж

Французская Engie S.A. инициировала арбитражное разбирательство против ООО «Газпром экспорт» в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма с требованием пересмотреть цены по контракту на поставку природного газа.

Об этом говорится в отчете российской компании, передает РБК.

Иск был подан 23 декабря 2015 года. До 21 января текущего года «Газпром экспорт» необходимо назначить арбитра со своей стороны и представить арбитражу свой ответ на уведомление об инициировании разбирательства.

В «Газпроме» отметили, что в настоящий момент ведутся также арбитражные разбирательства по пересмотру контрактной цены, инициированные компаниями DONG Energy, PGNiG, Botas и Shell.

В отчете говорится, что арбитражное разбирательство, ранее инициированные компанией Gasum Oy, было завершено 23 декабря 2015 года соглашение сторон после того, как стороны нашли коммерческое решение вне рамок арбитража.

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В российской компании сообщили, что в декабре 2015 года достигнута договоренность по пересмотру цены на 2016 год с компанией SPP. Также в сентябре 2015 года также были скорректированы условия поставок компаниям «Синерджие Италиане» и «ПремиумГаз».