В "Нафтогазе" назвали беспочвенными обвинения "Газпрома" в "несанкционированном оседании" газа

Об этом на своей странице в Facebook написал директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Витренко напомнил, что российская компания выдвинула эти обвинения уже давно - ещё в октябре 2015 года.

Читайте такжеФранцузская Engie подала иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж

Также он отметил, что сумма претензий российской стороны очень маленькая. "Там очень маленькая сумма, как для наших разбирательств с Газпромом - менее 6 миллионов. Напоминаю, что в нашем процессе в Стокгольме иски с обеих сторон измеряются уже в десятках миллиардов долларов", - пишет Витренко.

"Но главное не это. Главное то, что эти обвинения абсолютны беспочвенны. Что мы и доказываем в рамках арбитража", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСудебный спор "Нафтогаза" и "Газпрома": решения Стокгольма по транзиту ожидают в начале 2017 года

"И тот факт, что об этом вы читаете только сейчас, и никто в Европе по этому поводу не переживал и не переживает, говорит о том, что Газпрому уже никто не верит и в Европе", - подытожил он.

Тоже мне новость - "Газпром обвинил Нафтогаз в незаконном оседании газа":)Во-первых, он сделал это уже давно. Сами жур... Posted by Yuriy Vitrenko on Monday, February 15, 2016

Как сообщал УНИАН, российский монополист "Газпром" обвинил "Нафтогаз Украины" в "несанкционированном оседании" на территории Украины объемов газа на сумму 5,861 миллиона долларов. Такое заявление "Газпром" направил в арбитраж в Стокгольме в рамках инициированного украинской стороной дела о пересмотре контракта на транзит газа.