Россия и Саудовская Аравия проведут переговоры по нефти - Bloomberg
Министр энергетики России Александр Новак намерен провести во вторник неофициальные переговоры с саудовским коллегой Али Аль-Наими.
Местом встречи выбрана столица Катара - Доха, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к предстоящей 16 февраля встрече.
Отмечается, что переговоры Новака и Аль-Наими в Дохе будут неофициальными.
Собеседник агентства не сообщил, что будет основной темой беседы, к которой также присоединится и представитель еще одного влиятельного члена ОПЕК - Венесуэлы.
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Отмечается, что представитель Венесуэлы Эулохио дель Пино в начале февраля уже совершал турне по ключевым экспортерам углеводородов и выступил с предложением заморозить добычу на текущем уровне. Источники Reuters указали, что инициатива встретила понимание в Саудовской Аравии, России и Катаре, передает РБК.
Официально агентство Bloomberg не получило подтверждения о грядущей встрече от представителей Министерства энергетики России и Министерства нефтяных и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
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В Эр-Рияде ранее отрицали возможность сокращения производства нефти ради роста мировых цен, указывая на то, что рынок должен справиться со сложившейся ситуацией путем саморегуляции.