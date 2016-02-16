Нефть дорожает на сообщениях о переговорах России и Саудовской Аравии

Нефтяные фьючерсы во вторник продолжают рост на оптимизме инвесторов рынка, который связан с появившейся информацией о том, что профильные министры ряда стран ОПЕК и Российской Федерации проведут сегодня переговоры по сложившейся на рынке нефти ситуации, сообщает Прайм.

Заседание должно состояться в столице Катара Дохе.

По данным торгов, на 07:42 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь сорта Brent росла на 3,94% - до отметки в 34,7 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI также росли - на 4,45% - до 30,75 доллара за баррель.

Вчера, 15 февраля, в мировых средствах массовой информации появились сообщения со ссылкой на источники о том, что глава российского министерства энергетики Александр Новак встретится сегодня с министром нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими за столом переговоров в Дохе.

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По информации источников, к ним планирует присоединиться министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.