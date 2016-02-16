Shell завершила поглощение британского конкурента

Крупнейшая в Европе нефтегазовая компания Royal Dutsch Shell и британская BG Group plc завершили процесс слияния, сообщает Газета.ru со ссылкой на Market Watch.

По оценкам аналитиков, новая компания станет вторым по рыночной стоимости игроком на мировом нефтегазовом рынке.

"С 15 февраля BG Group является частью Royal Dutch Shell. Это слияние объединило два портфеля активов мирового класса для создания более конкурентоспособной компании. Мы приобрели производственные нефтегазовые проекты в разных странах, включая Бразилию и Австралию, и сможем сформировать более простую и экономически эффективную компанию. Вместе мы сосредоточимся на нашем основном опыте в глубоководной добыче и сжижении природного газа", - сказал глава Shell Бен ван Берден.

В ноябре австралийская комиссия по защите потребителей и конкуренции (ACCC) наконец одобрила сделку нефтегазовой компании Royal Dutch Shell по покупке своего британского конкурента BG Group plc за 70 миллиардов долларов. Данное решение несколько раз переносилось в связи с опасениями регулятора.

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Shell достигла соглашения о покупке BG Group в начале апреля 2015 года, завершиться сделка должна в начале следующего года. После одобрения Австралии Shell и BG осталось получить разрешение от антимонопольного органа.

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Руководство Shell рассчитывает, что объединение позволит создать ведущего мирового производителя СПГ. К 2018 году объединенные мощности компаний по производству СПГ составят 45 миллионов тонн в год против мощностей Shell в 2014 году в 26 миллионов тонн.