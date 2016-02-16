В Минэнергоугля назвали сроки возобновления экспорта электроэнергии в Беларусь и Молдову

Украина в марте 2016 года после годового перерыва планирует возобновить экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдову, сказал на пресс-конференции в Киеве заместитель министра энергетики и угольной промышленности Александр Светелик.

"В марте будем пробовать открыть экспортный потенциал в Беларусь и Молдову", - сказал Светелик.

При этом замминистра отметил, что возобновление поставок электроэнергии в эти страны будет зависеть от ценового предложения Украины.

"Цена у нас на рынке очень высокая, а там спрос на более низкую цену", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, глава Министерства энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин допускает возможность введения льгот для экспортеров электроэнергии на ее приобретение у государственного предприятия "Энергорынок".

По словам Демчишина, введение льготной цены для экспортеров электроэнергии позволит им установить конкурентоспособную цену на европейских рынках, поскольку сейчас стоимость электроэнергии в Украине выше.

На фоне дефицита угля для теплоэлектростанций Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 миллиона долларов с 487,2 миллиона долларов.

Экспортом украинской электроэнергии занимаются компания ДТЭК Рината Ахметова, "Донбассэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "ЭРУ Трейдинг".