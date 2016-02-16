"Нафтогаз" отказал "Газпрому" в оформлении балансировочного газа как закупленного Украиной

НАК "Нафтогаз Украины" предложил привести неурегулированный контрактом вопрос учёта балансировочного газа в соответствие со стандартной европейской практикой, говорится в сообщении компании.

В компании напомнили, что такое предложение было впервые сделано "Нафтогазом" летом 2014 года и в настоящий момент находится на рассмотрении Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

"Балансировочный газ образуется в связи с техническими особенностями транспортировки газа, в результате которых объёмы газа, вошедшие в систему, не соответствуют объёмам, переданным в соседние ГТС в каждом периоде в точности до кубометра. Эти балансировочные объёмы могут составлять до нескольких процентов от суммарного протранспортированного объёма за период", - пояснили в "Нафтогазе".

Встречная претензия "Газпрома", как отметили в компании, касается 5 миллионов кубометров балансировочного газа, образовавшегося за четыре месяца 2014 года, в период, когда "Нафтогаз" не импортировал российский газ для Украины.

"Объём, протранспортированный Украиной в страны ЕС за те же месяцы, составил 17,42 миллиарда кубометров. Таким образом, неурегулированным остаётся вопрос относительно 0,03% протранспортированного объёма", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, европейская практика балансировки предусматривает зачёт этих объёмов сторонами в периоде, следующем за отчетным.

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"Газпром", в свою очередь, настаивает на уплате "Нафтогазом" штрафных санкций за балансировочный газ, образовавшийся в конце каждого месяца, в котором не осуществлялся импорт российского газа для Украины. До разрешения спора объемы балансировочного газа учитываются "Нафтогазом" как газ, принадлежащий "Газпрому", - подчеркнули в компании.

"Та же неопределённость относительно балансировочного газа существовала в предыдущие годы, когда под давлением российской стороны "Нафтогаз" был вынужден выкупать эти объёмы. "Нафтогаз" рассчитывает на то, что стороны найдут возможность урегулировать спорные вопросы в соответствии с европейскими стандартами работы газового рынка, в т.ч. через суд", - добавили в компании.

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Как сообщал УНИАН, российский монополист "Газпром" обвинил "Нафтогаз Украины" в "несанкционированном оседании" на территории Украины объемов газа на сумму 5,861 миллиона долларов.