Россия и Саудовская Аравия договорились заморозить добычу нефти

Руководитель Минэнерго России Александр Новак и министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али аль-Наими достигли договоренности о заморозке нефтедобычи на уровне 11 января, сообщает Bloomberg.

Глава российского Минэнерго прибыл в столицу Катара Доху и проводит встречу с представителями стран, которые входят в состав ОПЕК. Во встрече принимают участие министры нефти и энергетики Катара, Венесуэлы и Саудовской Аравии.

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Ранее, 15 февраля, стало известно о намерениях Саудовской Аравии и Венесуэлы встретиться с Новаком, после чего нефтяные котировки показали значительный рост. На данный момент баррель нефтяной смеси марки Brent на Лондонской бирже превысила отметку в 35 долларов и по состоянию на 11:40 торгуется в районе 34,21 доллара.

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В Эр-Рияде ранее отрицали возможность сокращения производства нефти ради роста мировых цен, указывая на то, что рынок должен справиться со сложившейся ситуацией путем саморегуляции.