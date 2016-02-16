"Нафтогаз" изучает возможность импорта газа с LNG-терминалов в Польше и Литве

Крупнейшая в Украине государственная энергокомпания "Нафтогаз Украины" изучает возможность импорта природного газа с LNG-терминалов в Польше и Литве, говорится в проспекте евробондов Украины, размещенного на сайте Ирландской фондовой бирже.

"LNG может стать новым источником поставок газа для Украины. Учитывая текущее положение Турции, которая запрещает прохождение LNG -танкеров через Босфор, транзитные маршруты такого газа для Украины могут пройти через страны черноморской зоны. Альтернативной возможностью является подача газа с терминалов в Польше и Литве", - говорится в документе.

На сегодняшний день, как отмечается в проспекте евробондов, "Нафтогаз" изучает все возможные пути поставок сжиженного газа в Украину.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации - до 6,1 миллиарда кубометров, что является историческим минимумом. В 2014 году закупки газа составляли 19,6 миллиарда кубометров.

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Украина в 2016 году планирует сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 миллиардов кубометров с 16,4 миллиарда кубометров и осуществлять закупки преимущественно по реверсной схеме в странах Евросоюза.